Movieplayer.it - Hammamet, chi è l'amante di Bettino Craxi interpretata da Claudia Gerini nel film di Gianni Amelio

Leggi su Movieplayer.it

Su Rai 1 arriva stasera il, diretto da, che ricostruisce gli ultimi anni di: nel racconto spazio alla politica ma anche alla vita privata. Arrivato nelle sale nel 2020,è ilche racconta gli ultimi anni di(con il volto di Pierfrancesco Favino). Nel racconto, diretto da, non solo la vita politica ma anche gli amori dell'ex Presidente del consiglio. C'è un personaggio in particolare che si connette alla sua vita privatissima: è l'da, viaggio nella vita diLa biografia del politico afferma che nella sua vita ha avuto due grandi amori.è stato sposato per 41 anni, esattamente dal 1959 fino al 2000, con Anna Maria Moncini dalla .