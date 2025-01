Ilfattoquotidiano.it - Come Giovani Palestinesi manifestiamo per la memoria collettiva: mai più Shoah, mai più oppressioni

di Ugo Gaiba –in ItaliaPrimo Levi: “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre.”Il 27 gennaio del 1945 l’Armata Rossa apriva i cancelli di Auschwitz, svelando la realtà dello sterminio sistematico di ogni diversità: Ebrei, Rom, Sinti, omosessuali, disabili, comunisti; ciò che il nazismo aveva portato avanti nel decennio precedente: le camere a gas, i ghetti, le deportazioni, lo sfruttamento fino alla morte, gli esperimenti sui bambini.Da alcuni anni il 27 gennaio è il giorno della. Ma lanon può essere un mero esercizio di stile. Lastorica non serve a nulla se non ha allievi che l’ascoltino e l’interpretino.Per anni,in diaspora, abbiamo evitato di collegare laalla questione palestinese, temendo che una riflessione matura fosse fraintesa, in un contesto politico e culturale incline a sterili contrapposizioni, con il conflitto ridotto a un semplice antagonismo traed ebrei, criminalizzando ogni critica al sionismo.