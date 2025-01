Abruzzo24ore.tv - Anziana truffata con finto incidente: due giovani arrestati a Castel di Sangro

L'Aquila - Duecampanididopo aver truffato un'con la falsa notizia di undel figlio, sottraendole denaro e gioielli. Dueoriginari della Campania, rispettivamente di 19 e 22 anni, sono statidai Carabinieri didiper aver perpetrato una truffa ai danni di un'di 84 anni residente a Sant'Eufemia a Maiella. Il modus operandi dei truffatori prevedeva una telefonata in cui si spacciavano per avvocati, informando la vittima che il figlio era coinvolto in un gravestradale e che, per evitare conseguenze legali, era necessaria una cauzione di 8.000 euro. Sotto pressione, l'ha consegnato ai malfattori circa 1.500 euro in contanti e diversi monili in oro. Durante la fuga, i due sono stati fermati a un posto di blocco sulla Statale 17 dai Carabinieri, che, insospettiti dal loro comportamento nervoso, hanno effettuato una perquisizione.