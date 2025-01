Lanazione.it - Priorità alla grammatica: "Ma si è perso di vista il sapere disinteressato"

Se l’obiettivo della riforma proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara era quello di dividere le opinioni, sicuramente ha. centrato il segno. Tanti i pareri discordanti sulle novità che interesseranno soprattutto le scuole medie, tra cui l’inserimento opzionale del latino a partire dal secondo anno, la lettura della Bibbia e l’abolizione della geostoria, privilegiando la storia d’Italia, dell’Europa e dell’Occidente. "Il ministro non si è accorto che in realtà è già in atto una riforma, che, pur non essendo stata definita politicamente, ha avuto tante ripercussioni, ossia la digitalizzazione forzata della scuola e la sua industrializzazione" sottolinea Roberto Centi, insegnante, consigliere comunale a Spezia ed ex consigliere regionale. "Tutto quello che serve a far discutere di nuovo del ruolo dell’uomo nella scuola è quindi ben accetto.