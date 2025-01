Gossipnews.tv - Grande Fratello, Il Ripescaggio Cambia Tutto: Le Reazioni dei Gieffini!

Ilalrivoluziona le dinamiche: inon potevano aspettarselo. Ecco che cosa è successo!Ilha vissuto uno dei momenti più imprevedibili di sempre. Durante la ventiquattresima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato l’introduzione di un televoto speciale per ildi alcuni ex concorrenti. Una decisione presa dopo la clamorosa protesta dei fan, che hanno invaso i social chiedendo a gran voce il ritorno di Helena Prestes. La sua eliminazione, infatti, aveva scatenato una vera e propria rivolta, tanto da convincere la produzione a rimetterein gioco.Il pubblico ha accolto con entusiasmo l’idea del, approvando la proposta con il 66% dei voti a favore. Tra gli expronti a rientrare in gioco troviamo nomi di spicco come Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Clayton Narcross.