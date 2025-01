Juventusnews24.com - Calciomercato Juve (Sky), ecco quando si potrebbe sbloccare Kolo Muani: svelate le possibili formule degli affari Renato Veiga e Kelly

di RedazionentusNews24, gli ultimi aggiornamenti sulle mosse in entrata dei bianconeri: daai difensoriGianluca Di Marzio ha parlato a SkyL'Originale per analizzare lemosse dele in particolare la questione dei difensori seguiti dai bianconeri.PAROLE – «non si è sbloccato oggi ma domani dovrebbe esserci la chiusura del pasticcio del PSG ma ha avuto il via libera per allenarsi. Al momento la lista per la difesa è composta dase il Chelsea aprirà questa formula echearrivare in base alle condizioni del Newcastle con i bianconeri che non si vogliono impegnare su un calciatore su cui non sono sicuri che possa far parte del futuro bianconero».