Lanazione.it - Autista tramvia colpita mentre cerca di difendere la passeggera aggredita, denunciato ragazzo di 21 anni

Firenze, 21 gennaio 2025 – È statoil presunto responsabile dell’aggressione sullaavvenuta ieri, lunedì 20 gennaio, all’altezza della fermata Arcipressi. Si tratta di undi 21, italiano, già noto alle forze di polizia. Ancora record per lafiorentina. Il 2024 si è chiuso con un vero e proprio boom per quanto riguarda. Dettagli sull'aggressione L’episodio di violenza è avvenuto intorno alle ore 16:30 sulla linea T1. Tutto è nato per un’aggressione ai ddi una donna che stava viaggiando su Sirio. Secondo le ricostruzioni dell’accaduto, il presunto responsabile dell’aggressione, avrebbe dato in escandescenza aggredendo una donna che era a bordo del mezzo. La conducente dellaa quel punto avrebbeto dilaaprendo la porta del gabbiotto per farla entrare, ma anche lei sarebbe statacon un pugno.