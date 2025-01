Formiche.net - Trump, Musk e il modello pubblico-privato per lo spazio Usa secondo Vittori

L’inaugurazione della nuova amministrazione di Donaldrappresenta un momento cruciale per gli Stati Uniti, con un cambio di leadership che potrebbe ridefinire il ruolo del settore spaziale americano nel contesto globale. L’emergere di figure chiave come Elone la possibile nomina di Jared Isaacman a nuovo amministratore della Nasa, evidenziano il rischio della contaminazione tranel dominio spaziale. O meglio, della prevalenza delsulnelle scelte strategiche., fondatore di SpaceX, è ormai una figura centrale nella strategia spaziale statunitense. Durante la precedente amministrazioneha svolto un ruolo come consulente informale per le politiche spaziali, grazie alla sua capacità di dimostrare i vantaggi dell’efficienza privata nel settore