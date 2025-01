Quotidiano.net - La svolta green di Credem: emissioni -76% entro il 2030

PRESITI E PROPRIETÀ nei settori energetici sempre più verdi.ha aderito all’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per favorire, tramite le banche aderenti, la transizione dell’economia reale versonette zero di gas serrail 2050 e così sono stati definiti i primi target intermedi di decarbonizzazione dei portafogli di prestiti e di titoli di proprietà per i settori della produzione di energia elettrica e dell’estrazione, lavorazione e distribuzione di petrolio e gas, identificati come prioritari. Il tutto secondo quanto previsto dall’adesione alla Net-Zero Banking Alliance (NZBA) ufficializzata a gennaio 2024. Si tratta, più in dettaglio, dell’iniziativa sotto I’egida delle Nazioni Unite che ha l’obiettivo di accelerare la transizione sostenibile dell’economia reale tramite i principali istituti bancari a livello internazionale, che si impegnano ad allineare i propri portafogli di prestiti e di investimenti all’obiettivo di raggiungere zeronetteil 2050, in linea con i target fissati dall’Accordo di Parigi sul clima del 2015.