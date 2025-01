Ilfattoquotidiano.it - Ho ripensato alle proposte di Valditara: col latino e la Bibbia si possono trattare temi modernissimi

Ho commentato le indiscrezioni sulle modifiche dei programmi di formazione redatti da una commissione presieduta dall’ottima prof. Loredana Perla. Ho espresso un giudizio critico. Ripensandoci, alla luce della libertà di insegnamento, penso che potrebbero offrire spiragli verso la trattazione di argomenti funzionali alla conversione ecologica, predicata da Francesco in Laudato Si’, e alla transizione ecologica, programmata nel Pnrr: lane contiene le premesse, e anche il.Nella Genesi, infatti, il Creatore assegna un solo compito ad Adamo: gli porta gli animali perché dia loro un nome. Dare il nome agli animali, un incarico divino, significa conoscere la biodiverstità. Un concetto inserito in Costituzione in tempi recentissimi. Nel Giardino dell’Eden Adamo ed Eva hanno a disposizione il mondo naturale, ma il Creatore pone un limite: il frutto proibito, il frutto della conoscenza del bene e del male: l’etica.