Ascolti TV del 19 gennaio | Mina Settembre 3 contro Che tempo che fa

Una domenica all’insegna dei grandi titoli, quella del 19, che ha segnato il ritorno di Cheche fa dopo la lunga pausa natalizia. Fabio Fazio è infatti tornato in onda con l’intervista a Cecilia Sala ma anche quella a Papa Francesco, che ha presentato la sua autobiografia Spera. Dall’altra parte, su Rai1, è invece andata in onda una nuova puntata di3, che sta facendo benissimo in termini ditv.Su Canale5 abbiamo invece visto i nuovi episodi di Tradimento, mentre su Rete4 è tornato il consueto appuntamento con l’attualità e l’approfondimento di Zona Bianca di Giuseppe Brindisi. Su Italia1, è stata trasmessa una nuova puntata de Le Iene, con Veronica Gentili e Max Angioni, invece su Rai3 sono state trasmesse le inchieste di Report guidate da Sigfrido Ranucci.