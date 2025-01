Liberoquotidiano.it - "Quale pizza?": Cecilia Sala e la domanda dell'aguzzino iraniano, la più inquietante minaccia

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Finché c'è la Repubblica islamica non tornerò in Iran", ammetteintervistata a Che tempo che fa sul canale Nove. Ospite di Fabio Fazio,ha raccontato molti dettaglia sua prigionia durata 21 giorni, ha detto di essere stata "presa nella mia camera d'albergo mentre stavo lavorando. Hanno bussato e mi hanno portata via. Ho capito dove mi stavano portando perché conosco il carcere che è dentro la città. Ero bendata ma dal traffico e dalla strada che stavamo facendo ho capito che stavamo andando lì". La giornalista, oltre a un lungo periodo di isolamento ha condiviso per qualche tempo la cella con un'altra detenuta e ha raccontato che "la prima cosa di cui abbiamo parlato con la mia compagna di cella è stato di come capire che ora fosse. C'era una piccola finestrella sbarrata in alto e da lì abbiamo giocato a capire dal riflesso che ora fosse".