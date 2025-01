Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, a Bertinoro fermati 661 veicoli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Sebastiano è il patrono dellae, in vista del 20 gennaio, data in cui si celebra il santo, sono stati diffusi i dati sulle attività del presidio diper l’anno 2024. Gli agenti hanno effettuato 141 posti di controllo sul territorio, fermando 661. Sono inoltre intervenuti per le rilevazioni in 21 incidenti stradali di cui 8 con feriti. Tra le sanzioni emesse se ne contano 780 per il transito nella Zona a traffico limitato, 466 per il transito con semaforo rosso, 167 per omessa revisione del veicolo, 155 per superamento dei limiti di velocità, 28 per mancanza di copertura assicurativa. I controlli vengono effettuati attraverso alcuni strumenti in dotazione, tra cui laser, targa system, sistema ftr e telecamere di ingresso alle Ztl. Oltre ai 210 pattugliamenti intercomunali che hanno coperto il territorio, è attivo anche il controllo di vicinato che ogni sei mesi viene rendicontato alla Prefettura.