Migliaia di sostenitori di Trump attendono il comizio sotto la pioggia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lae le temperature ampiamentelo zero non bastano per fermare idel presidente eletto Donaldche, a più di un’ora dall’apertura delle porte della Capital One Arena, dove oggi è previsto ildel magnate, si sono presentati all’appuntamento con grande anticipo, formando una coda chilometrica. Dotati di impermeabili e ombrelli idiil “Make America Great Again Victory Rally”, organizzato il giorno prima del giuramento presidenziale, che in virtù delle temperature gelide si svolgerà nella Rotonda del Campidoglio. xp6/mgg/Unlimited News - Notizie dal mondo