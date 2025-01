Sport.quotidiano.net - L’arrivo in prestito dell’attaccante. Colpo a sorpresa, ecco Ciabuschi dall’Atletico:: "Ho realizzato il sogno di ogni ascolano»

Al cuor non si comanda. Ieri, alla vigilia del match interno col Milan Futuro, il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato il tesseramentoJonathan. Il 27enne è stato ceduto al PicchioAscoli fino al termine dell’attuale stagione con la formula del. Nella prima parte della stagione è stato impiegato all’interno della squadra allenata da Seccardini nel girone f di serie D. Qui è riuscito a realizzare 3 gol e 2 assist. Prima del passaggio all’Ascoli il suo vincolo contrattuale con l’Atletico era stato prolungato fino al 2026. "Hoildi una vita – commenta –, ildi. Non ho le parole per descrivere queste emozioni. Non vedo l’ora di indossare questa maglia e mettermi subito al lavoro per l’Ascoli.