Ubriaco al volante, 66enne nei guai

Alla guida, neiun pensionato fermato dai carabinieri: patente ritirata e denuncia. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata fermato un pensionato di 66 anni, residente a Treia, durante un controllo avvenuto di notte a Casette Verdini di Pollenza. Il conducente è stato sottoposto al test dell’etilometro ed è stato trovato positivo all’esame, con un tasso alcolemico di 1,98 grammi per litro: ben oltre il limite consentito. La patente di guida è stata immediatamente ritirata e l’auto è stata affidata ad una persona di fiducia. Ilè stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.