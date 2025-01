Calciomercato.it - I momenti di Vlahovic alla Juve: dall’esordio da predestinato agli infortuni, fino alla nuova concorrenza

Dusanspegne in questi giorni le tre candeline da calciatore dellantus. Riviviamo alcune tappe della carriera in bianconero con proiezione sul futuroIn un modo o nell’altro il mese di gennaio è quello che più rappresenta le fasi cruciali della carriera di Dusan. Il centravanti serbo classe 2000 arrivòntus proprio nelle fasi finali della sessione di trasferimenti invernale il 28 gennaio 2022.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itOra a distanza di tre anni il futuro del centravanti in ma numero 9 resta un rebus di difficile risoluzione. L’agente del calciatore intanto è a Torino pronto a dare vicinanza al proprio assistito, che non sta vivendo un grande momento, il tutto senza dimenticare anche gli eventuali movimenti di mercato che potrebbero prendere corpo.