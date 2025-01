.com - Terza Categoria / Il programma della quattordicesima giornata dei gironi C ed E

L’Apiro per mantenere il primato in casa contro la Spes, l’Albacina e il Real Sassoferrato incontrano in casa Serra Volante e Junior Jesina, il Largo Europa deve ripartire contro la Valle Del Giano, la Junior Osimana vuole stupire tutti e Poggio San Marcello-Atletico 2008 è una sfida per puntare alle prime cinque. Nel girone E parola al capitano dell’AC Appignano Manuel Casavecchia per la sfida contro la Polisportiva FalerioVALLESINA, 17 gennaio 2025- Penultimo giro di corsa per il girone d’andata di, che in questa fine settimana vedrà disputarsi la sua. Un turno di campionato molto importante, con le varie squadre chiamate a confermarsi tra le primeclasse o a riscattarsi per poter sognare in grande per il girone di ritorno.L’Urbanitas Apiro, dopo un’importante serie di risultati positiva, si trova a +4 dall’Albacina secondo e vuole mantenere il distacco nella sfida casalinga contro una Spes in cerca di rivalsa.