Ilgiorno.it - Niente corse di addestramento. Metà Contrade senza cavallo

Il 26 novembre scorso sui social il Collegio dei Capitani aveva pubblicato un annuncio: "Segnate sul calendario queste date: 16 marzo, 6 aprile, 27 aprile. Il Collegio ha ufficializzato le date delledi". Un’uscita che lasciava presagire una programmazione per il 2025 all’insegna della novità, considerato che nel 2024 lesi erano svolte nel Giovanni Mari, nonpolemiche e con uno sforzo economico non indifferente. Per l’anno nuovo era emersa la volontà di trasferirsi fuori da Legnano, iniziando una trattativa per realizzare una pista alla Scuderia La Monella di Inveruno. Un’idea miseramente fallita, lasciando tutte leun’alternativa valida. Troppo tardi per cercare spazi altrove, quella che inizialmente sembrava un’ipotesi, è diventata realtà: ledinon si terranno.