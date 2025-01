Ilfattoquotidiano.it - Il neonazista Sven Liebich cambia genere e diventa donna per sfuggire al carcere: ora il Tribunale non sa dove rinchiuderlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, noto attivista neo-nazista tedesco, èto a novembre Marla-jae ora ilsi trova ar decidere in quale. Condannato ad agosto a un anno e mezzo di reclusione per incitamento all’odio e diffamazione,non ha ancora scontato la pena e, ora che hato, i giudici non sanno se assegnarlo ad unfemminile o maschile. Tanto che la cosa ha sollevato forti dubbi sulla genuinità della sua scelta dire sesso, con il sospetto che possa trattarsi di un espediente per evitare ilmaschile., 53 anni, figura controversa e leader della destra estrema in Germania, è noto per le sue posizioni anti-LGBTQ+ e contro la politica gender: la scorsa estate era stato condannato per una serie di reati, tra cui proprio insulti e aggressioni verbali durante il Gay Pride del 2022.