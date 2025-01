Ilfattoquotidiano.it - “Diffamazioni su di me”: il manager di Liam Payne ha denunciato il padre dell’artista per 10 milioni di dollari

Neanche il tempo di elaborare il lutto che nella famiglia diarriva una nuova tegola giudiziaria. Ilscomparso, Geoff, come riporta il Daily Mail, è stato citato in giudizio per 10diper diffamazione dall’amico intimo del figlio nonchéocculto Rogelio ‘Roger’ Nores. Tutti i “proventi finanziari netti” dell’azione legale saranno donati al figlio di, Bear, sostiene Roger. Ildel cantante ha sempre sostenuto che la vicinanza di Nores al figlio abbia avuto conseguenze pessime, fino alla morte.Nores è stato tra le ultime persone a vedere ancora vivo l’ex cantante dei One Direction, a Buenos Aires il 16 ottobre scorso, prima che cadesse dal balcone del terzo piano di un hotel. Ilè stato accusato di omicidio colposo, dopo le indagini sulla morte, per aver “abbandonatoalla sua sorte, sapendo che non era in grado di badare a se stesso e sapendo che soffriva di molteplici dipendenze”.