Capolavoro Setterosa: battuti in rimonta gli Stati Uniti in World Cup

Non saranno più le campionesse olimpiche in carica, ma sono sempre una super potenza della pallanuoto femminile. Battere glinon è mai una cosa banale ed oggi ilci è riuscito alla grande nella prima partita del secondo mini girone dellaCup in corso di svolgimento ad Alessandropoli.Un vero e proprio colpaccio, sia nel modo in cui è arrivato il successo, con unaclamorosa sul finale di gara, sia per la valenza che ha: il pass per le Super Final è praticamente in tasca per le azzurre.avanti per lunghi tratti di gara: a metà partita il vantaggio delle americane è addirittura di 9-4, un +5 che resta anche alla sirena del penultimo periodo. Poi lafolle: 6-0 il quarto periodo con una Dafne Bettini scatenata (cinque reti per lei) e Sofia Giustini decisiva con la rete finale.