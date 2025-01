Rompipallone.it - Caos Juventus: Kolo Muani può saltare per un motivo ben preciso

Ultimo aggiornamento 17 Gennaio 2025 18:46 di AlessiaColpo di scena incredibile in casa: ora rischia dil’operazione diper unin particolare.È scoppiato un vero e proprio caso tra le file della: l’attaccanteha sostenuto le visite mediche e le ha anche superate ma il club non può ufficializzare il suo passaggio in bianconero. Ilha già spiazzato tutti.Oggi in conferenza stampa alla vigilia di Juve-Milan, lo stesso Thiago Motta ha dichiarato: “Stiamo aspettando pratiche burocratiche per il trasferimento; se tutto andrà bene domani ci sarà altrimenti ci sarà alla prossima”. Ecco proprio queste pratiche burocratiche potrebbero mettere i bastoni tra le ruote., operazione bloccata per ‘colpa’ del PSGIl PSG ha infatti raggiunto il limite massimo di sei giocatori che possono essere ceduti in prestito fuori dalla Francia e in un solo slot.