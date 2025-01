Sport.quotidiano.net - Rocchi, portiere della Cluentina. "Rigori parati? La gioia svanita dalla sconfitta»

La, reduceper 0-2 contro il Porto Sant’Elpidio, cerca il lato positivo nella partita visto che il passivo per i biancorossi sarebbe potuto essere più pesante per i due calci di rigore assegnati agli avversari ed entrambi neutralizzati dall’esterno difensore Marco, autore di una prova di livello assoluto. "Sono molto soddisfattomia prova – dice Marco– perché parare duenella stessa partita è unaimportante per me, dimostra che sto lavorando nella giusta direzione. C’è però – prosegue – tanto rammarico per non essere riuscito ad evitare la, credo che per la partita giocata avremmo meritato il pareggio che ci avrebbe aiutato sia in classifica sia dal punto di vista psicologico. Ma andiamo avanti per la nostra strada e ci concentriamo sulla prossima partita che sarà un’altra battaglia".