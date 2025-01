Quotidiano.net - La tregua a Gaza merito di Trump? Biden: “È uno scherzo?”

Leggi su Quotidiano.net

Washington, 16 gennaio 2025 – Il presidente uscente degli Stati uniti Joe, dopo aver confermato dalla Casa Bianca il raggiungimento dell'accordo per il cessate il fuoco a, è stato stuzzicato dai giornalisti presenti, i quali gli hanno chiesto se l'intesa non fosse in realtàdel presidente eletto Donald, come lui stesso ha suggerito in un post. Allontanandosi dal leggìo presidenziale,ha risposto: "È uno? L’accordo raggiunto è esattamente lo stesso di quello impostato a maggio”. Il leader Usa ha tuttavia sottolineato che la sua amministrazione ha lavorato come "un'unica squadra" con quella di: "Ho detto ai miei collaboratori di coordinarsi strettamente con il team in arrivo per assicurarci di parlare tutti con la stessa voce, perché è quello che fanno i presidenti americani".