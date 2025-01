Sport.quotidiano.net - Il Gos ha voluto analizzare bene le dinamiche del caso Dorval. Stop alla trasferta a Salerno. Anzi no, via libera dal Viminale

Prima sì, poi no, poi ancora sì. I tifosi della Reggiana hanno vissuto alcune ore d’incertezza perché la prevendita per la partita di, iniziata regolarmente martedì a mezzogiorno attraverso il circuito ‘Ticketone’, era poi stata sospesa in tarda serata.base di questa interruzione ci sarebbe stata la volontà del ‘Gos’ di verificare in maniera più approfondita anche ledel ‘’ oltre che il coefficiente di rischio dellastessa. Dopo alcune ore di riflessione e verifica, la situazione è poi tornatanormalità, con la prevendita che è stata ripristinata e i titoli di accesso allo stadio ‘Arechi’ (14 euro ciascuno per gli ultras reggiani) nuovamente disponibili. In quelle ore di impasse la Reggiana aveva diffuso un comunicato in cui ribadiva con forza la presa di distanza dall’episodio accaduto durante la gara con il Bari e riportato anche nel referto del giudice sportivo: ‘AC Reggiana – si legge nella nota firmata dal presidente- ribadisce la ferma e assoluta condanna all’episodio e a qualsiasi manifestazione discriminatoria che comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica.