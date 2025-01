Sport.quotidiano.net - FeralpiSalò sulla via giusta. I gardesani sono in volo. Adesso l’obiettivo serie B è sempre più concreto

SALÒ (Brescia)Laha trovato la quadratura del cerchio. Dopo un’iniziale fase di assestamento, dovuta anche e soprattutto alle “scorie“ della retrocessione dallaB, la squadra gardesana ha individuato i suoi punti fermi e cominciato il suo. Sfortunatamente per la formazione di Aimo Diana, nel girone A cidue corazzate come Padova e Vicenza, ma i verdeblù hanno capito di avere le carte in regola per giocarsi ai playoff un pronto ritorno tra i cadetti. Un obiettivo che potrebbe essere facilitato dal lavoro sul mercato. In questo senso un innesto di particolare importanza è già stato effettuato con l’arrivo del regista Alberto De Francesco, centrocampista classe ‘94, giunto sulle sponde del Garda dal Sorrento, dopo un’ottima stagione al Mantova. Potrebbe essere lui il perno del gioco.