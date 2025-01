Ilrestodelcarlino.it - "Ecco ’Maternità’. Progetto politico che smonta tabù"

"Mi chiamo Sheila Heti, ho 48 anni e sono incinta. È vero o falso?". Sono le prime parole che Chiara Lagani, in abito nero, rivolge al pubblico in scena fra uno specchio (simbolo dell’introspezione), un vaso di gigli (l’annunciazione) e due coltelli (la giustizia che taglia e scava nelle coscienze). Perché Maternità, la creazione di Fanny & Alexander ospitata nella sala Salmon dell’Arena del Sole da domani a domenica, è una sorta di ping pong continuo con lo spettatore, un gioco interattivo fra palco e platea, un confronto manifesto su una questione privata come solo la genitorialità può essere. Reduce dai cinque riconoscimenti appena assegnati dai premi Ubu (ma il celebrato spettacolo Trilogia della città di K difficilmente sarà visto a Bologna), la compagnia ravennate è presente in città fino a domenica con due produzioni: alle Moline Andrea Argentieri interpreta Manson ispirato alla figura dell’assassino responsabile della strage di Bel Air in cui morì anche l’attrice Sharon Tate; all’Arena Lagani propone un adattamento teatrale appunto del romanzo della scrittrice canadese Sheila Heti pubblicato in Italia da Sellerio.