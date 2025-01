.com - Bernadette de Lourdes, il musical tradotto da Vincenzo Incenzo per un mese all’Auditorium Conciliazione

de, ilche con un linguaggio moderno e universale racconta la vera storia della ragazzina franceseSoubirous, arriva per un, nella versione italiana die regia Serge DenoncourtDebutta giovedì 16 gennaio,di Romade, ilche, con il suo linguaggio moderno e universale, racconta la vera storia della giovane ragazza franceseSoubirous.La versione italiana sarà in scena dal 16 gennaio al 16 febbraiodi Roma, per poi arrivare l’8 marzo al Teatro PalaPartenope di Napoli, il 15 e il 16 marzo al Teatro Team di Bari e il 28, il 29 e il 30 marzo al Teatro Alfieri di Torino.Compra qui i biglietti perdede– Chiara Luppi, Gaia Di Fusco, David BanDeilAmbientato nel sud-ovest della Francia nell’Ottocento,Denarra la straordinaria storia di una quattordicenne che – pur vivendo nella famiglia più indigente del paesino francese in condizioni difficili, di analfabetismo e di estrema povertà – diventa una figura capace di ispirare ancora oggi milioni di persone.