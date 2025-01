Ilgiorno.it - Arriva la tassa sul rumore? Regione Lombardia ascolta i sindaci dell’area di Malpensa

– Un primo segnale che induce a un cauto ottimismo idei 9 comuni del Cuv (consorzio urbanistico volontario)didopo anni di silenzio e disattenzione sul tema, l’Iresa, lasulprodotto dagli aerei da applicare alle compagnie. L’altro giorno hanno ottenuto ascolto in, che fino ad oggi non ha mai dato attuazione alla, l’argomento è stato al centro del confronto con l’assessore regionale al Bilancio Marco Alparone. Laè già in vigore in altre regioni (Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania) e i primi cittadini del Cuv ne chiedono l’introduzione anche in, in questo caso“meno eccellente” di altre nonostante la presenza del secondo aeroporto italiano,. Il tavolo ha aperto un primo spiraglio, un primo passo sottolinea Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo “per avviare un percorso da condividere con idi Linate e Orio al Serio che possa portare a raggiungere l’obiettivo utile per tutti, l’applicazione dell’Iresa, imposta di scopo che serve esclusivamente, sottolineo, a migliorare la situazione acustica nei territori che convivono con gli aeroporti”.