Quotidiano.net - “Ancora notizie false su di me, ho querelato”. Augusta Montaruli (FdI) e le fake news sessiste via social

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 -, deputata di FdI, ha“chi sta diffondendouna volta in queste orenei miei confronti. Tale cattiveria sta ingenerando in me un fortissimo turbamento modificando e limitando la mia vita pubblica e privata”. È la stessa deputata di FdI a scriverlo sui. “Per questo non intendo smettere di difendermi – prosegue il messaggio -. Non auguro a nessuno quanto sto subendo ingiustamente. Come non mi sono mai sottratta dalle mie responsabilità non intendo neanche fare un passo indietro in quella che è la mia battaglia. In ogni caso sappiate che chi è stato accusato di aver acquistato vibratori con i soldi della Regione era un consigliere regionale del Pd che è stato assolto. Mentre io non sono mai stata imputata né per questo oggetto né per un qualsiasi libro.