Truffa sentimentale uomo si finge Brad Pitt | lei divorzia e gli dà 830mila euro

Una donna francese di 53 anni è stata vittima di unache le è costatae il matrimonio. Convinta di avere una relazione con uno degli attori più famosi al mondo,, la vicenda ha inizio nel febbraio 2023, quando ha ricevuto messaggi su Facebook da un profilo che si spacciava per Jane Etta, presunta madre dell’attore, chiedendole aiuto per il figlio. Il giorno successivo, un account a nome dell’attore stesso ha iniziato a contattarla. Solo messaggi, mai telefonate, accompagnati da foto e video apparentemente autentici ma in realtà creati con fotomontaggi o intelligenza artificiale.La manipolazione emotiva: cardine dellaLa donna, manipolata emotivamente, ha iniziato a credere alla storia, arrivando are dal marito, unfacoltoso.