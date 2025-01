Ilrestodelcarlino.it - OK alla vendita dell’ex scuola Manzi. Costerà un milione: "Troppo poco"

Andiamo dritti al punto. La giunta Biancani punta ad incassare almeno 1di euro d, in via Lamarmora, perché ha bisogno di incamerare soldi, il prima possibile, per iniziare i lavori utilimessa in sicurezza dell’altradel rione, l’ex Olivieri di via Confalonieri. La questione è talmente delicata e prioritaria che ieri mattina, sei ore prima di raccontare questo scenario in Consiglio comunale, il sindaco Andrea Biancani ha voluto incontrare il preside e le famiglie dei bambini iscritti all’Istituto Olivieri. Biancani ha anche annunciato che una volta inaugurata la nuova palestra davantiBrancati di via Lamarmora, la vecchia palestra di via Confalonieri, sarà demolita. "Ne faremo un giardino – ha promesso – per dare all’edificio scolastico di via Confalonieri quell’area verde che oggi manca".