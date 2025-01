Secoloditalia.it - Mafia, Gratteri plaude al governo: “L’azione di Caivano è servita, non è stato uno spot”

di, non èsolo uno. Parola di Nicola, procuratore capo di Napoli, reduce da un’audizione in commissione Antidove ha fatto il primo bilancio della trincea campana, dopo più di 20 anni in Calabria. Non nasconde soddisfazione perdi Palazzo Chigi contro le mafie e ammette di aver cambiato idea su. “Anche io pensavo sarebbeuno”, dice ma poi, dopo aver visto con i suoi occhi, si è ricreduto.ci ripensa:di“Sonopiù volte. Asono state fatte cose concrete, intanto la palestra gestita dagli olimpionici della Polizia di. Nel Comune non c’era un assistente sociale, ora ce ne sono 7 o 8?. Focus anche sugli sgomberi e le demolizioni in alcuni quartieri della città partenopea e altri hinterland come Scampia e la stessa Caviano.