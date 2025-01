Ilfattoquotidiano.it - Gaza-Israele, dall’attacco di Hamas al rave fino alla tregua di oggi: ottobre 2023-gennaio 2025, quindici mesi di sangue – Tutte le tappe

, quasi 50mila morti. Una guerra. Iniziatadidel 7controe finita – forse – il 15grazie all’accordo sullae sulla liberazione degli ostaggi. In mezzo l’operazione militare dello Stato ebraico nella Striscia di, i raid in Libano e Yemen e i due attacchi diretti dell’Iran nei confronti di, passando per l’uccisione dei leader die Hezbollah, Ismail Haniyeh, Mohammed Deif, Yahya Sinwar e Hassan Nasrh. Ecco i principali fatti accaduti nella regione.7LANCIA L’OPERAZIONE ‘ALLUVIONE AL-AQSA’ – All’alba del 7, shabbat e ultimo giorno della festività ebraica di Sukkot,lancia l’operazione ‘Alluvione Al Aqsa’. Circa 3mila terroristi abbattono le recinzioni che dividono la Striscia dicon lo Stato difacendo irruzione nei kibbutz e nelle città vicine con auto, pick-up, motociclette e parapendii a motore.