Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, braccio di ferro per Frattesi: Rensch o Kayode per la fascia

Nelle scorse settimane Ranieri è stato chiaro: a questaservono almeno un paio di acquisti a gennaio per migliorarne la competitività. Fino a questo momento ilgiallorosso recita ancora zero alla voce entrate e da qui al prossimo 3 febbraio servirà piazzare le accelerate decisive. In questi ultimi giorni, il lavoro di Ghisolfi si starebbe focalizzando maggiormente su centrocampista e terzino, con situazione però ancora bloccato.L’Inter non abbassa le preteseNon è ormai un mistero che il primo nome per il centrocampo sia quello di Davide. Il classe ’99 non sta trovando continuità all’Inter e anche nel recupero in programma stasera contro il Bologna dovrebbe partire dalla panchina nonostante le assenze di Calhanoglu e Mkhitaryan. Dal canto suo però la società nerazzurra non ha intenzione di scendere dalla richiesta di 45 milioni, con lache starebbe cercando la giusta formula.