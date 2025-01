.com - Roma, Franco Mussida presenta il suo romanzo autobiografico

Il prossimo 9 febbraio,, storico chitarrista e co-fondatore della leggendaria Premiata Forneria Marconi (PFM), presenterà ail suo nuovo libroIl bambino del Carillon. L’evento si terrà all’Hotel MercureWest, in occasione di MusicDay– Fiera Internazionale del Disco, CD e Vinile. L’incontro avrà inizio alle 11.30 e sarà un’occasione imperdibile per scoprire il percorso umano e artistico di un protagonista della musica italiana.il suo nuovo libroCon Il bambino del Carillon (edito da Salani Editore – 400 pagine, 20 euro),si addentra per la prima volta in una narrazione intima e personale, ripercorrendo le tappe più significative della sua vita. Il libro si configura come un viaggio tra ricordi, incontri e riflessioni, intrecciando la passione per la chitarra, l’impegno artistico e la scoperta della musica come mezzo per connettere le anime e trasformare la realtà.