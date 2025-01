Isaechia.it - Grande Fratello, le reazioni degli inquilini dopo l’eliminazione di Helena Prestes

Nonostante le tante discussioni che avevano coinvoltonella Casa del, in particolare con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, l’esito del televoto che ha visto la modella brasiliana abbandonare il reality show ha generatostupore fra tutti glila diretta, i concorrenti capeggiati da Javier Martinez hanno voluto dedicare un sentito brindisi a.Il brindisi adpic.twitter.com/tbqYfG7Rxf— SoleilStateOfMind (@sunstateofmind) January 14, 2025Un’eliminazione cocente, che ha letteralmente spiazzato tutti, dal conduttore Alfonso Signorini alle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi a tutto il pubblico in studio, ex concorrenti compresi.Ma quali potrebbero essere stati i motivi per cui una candidata alla vittoria finale sia stata eliminata dal gioco con percentuali anche roboanti? Ricordiamo fra l’altro chenel corso dei mesi è stata la preferita dal pubblico.