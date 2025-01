Ilgiorno.it - Ecco la festa della poesia. I versi arrivano in cuffia. Le parole rimano coi suoni

Un reading poetico inper riflettere sul silenzio, un live set elettronico di un videoartista che metterà i suoiin dialogo con le voci di un pugno di poeti e l’incontro con un autore che intreccia gesto e parola. Tre giorni di eventi per una vera e propria. È quanto proporrà, tra giovedì e sabato, l’iniziativa “Presente Ouverture“, che si terrà a Monza tra gli spazilibreria Il Libraccio e i localiscuola di scrittura poeticaPresente. A caratterizzare gli eventi saranno 3chiave che, spiegano gli organizzatori, "rappresentano i temi su cuiPresente intende esplorare il ’fare’, ossia gesto, silenzio e voce". Ad aprire la rassegna sarà, giovedì alle 18 al Libraccio di via Vittorio Emanuele, un incontro con il poeta, performer e artista visivo monzese Dome Bulfaro: presenterà il catalogosua mostra personale “Alberi in cammino“, in corso alla Fondazione Pasquinelli a Milano e visitabile fino al 28 febbraio.