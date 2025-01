Ilfattoquotidiano.it - Caterina Balivo ‘fredda’ Riccardo Fogli che prova a parlare di Ora o Mai Più: “Noi siamo qui per te sennò viene Liorni…”. Cosa è accaduto a La Volta Buona

Alle spalle diappare l’immagine dell’intero cast di “Ora o mai più“, il talent show condotto da Marco Liorni e dedicato alle meteore musicali che cercano un rilancio mediatico grazie all’aiuto di otto coach. L’ex cantante dei Pooh è ospite a “La“, nel salotto di Rai1 esalta le carriere dei colleghi, parole al miele anche per l’ex fidanzata Patty Pravo: “Nicoletta è una delle donne più belle e più intelligenti”.“Se lo dici tu ci credo”, lo interrompe la padrona di casa. “Va bene”, la reazione gelida diche continua il suo discorso: “Una delle cantanti più famose del mondo, la nostra Gigliola Cinquetti” magli toglie di nuovo la parola: “A proposito di Patty Pravo.”. Il cantante, presente in studio anche per lanciare lo show del sabato sera di Rai1, insiste: “Posso finire?“.