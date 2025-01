Anteprima24.it - Serie C, 22esima giornata: Il Monopoli vince e scavalca il Benevento in vetta, pareggia l’Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiSi è chiuso stasera con la disputa delle ultime tre gare il 22esimo turno nel girone C diC. Ilsi è imposto 1-0 sul Foggia grazie al rigore di Bruschi nel primo tempo ed è balzato ina +1 sul, ma i giallorossi hanno una gara in meno dopo il rinvio del match contro il Potenza per la neve che sarà recuperato il prossimo 21 gennaio. Successo sfumato in piena zona Cesarini per il Cerignola che si è fatto raggiungere dalda una rete di De Cristofaro dopo il precedente vantaggio al 78? di Volpe. Vittoria di misura per la Cavese al “Simonetta Lamberti” 1-0 contro il Giugliano grazie alla rete di Sorrentino dopo sette giri di lancette. GIRONE C – Venerdì 10 gennaioTeam Altamura-Sorrento 1-16’ Leonetti (T), 40’ Cuccurullo (S)Taranto-ACR Messina 0-179’ LucianiSabato 11 gennaioCasertana-Picerno 0-135? GuerraDomenica 12 gennaioCatania-Juventus Next Gen 1-242? Afena Gyan (J), 90? Semedo (J), 93? Lunetta (C) Trapani-Crotone 0-326? Giron, 31? Tumminello, 39? GomezLatina-Turris 4-110’st e 27’st Ekuban, 17’st Petermann, 25’st Improta, 34’st NocerinoPotenza-rinviata, 21 gennaioLunedì 13 gennaioAudace Cerignola-Avellino 1-178? Volpe, 93? De CristofaroCavese-Giugliano 1-07? SorrentinoFoggia 1-026? Bruschi rig.