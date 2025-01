Scuolalink.it - Modifica alle riserve del 30% per i docenti triennalisti: aggiornato il Decreto Dipartimentale [Allegato]

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato iln. 33 del 9 gennaio 2025, rettificando il numero dei posti riservati aiprevisti nel regolamento concorsuale. L’intervento si è reso necessario per correggere errori materiali nell’assegnazione dellealla classe di concorso A013 (Discipline letterarie, latino e greco), precedentemente indicati nell’gato 1 al DDG n. 3059 del 10 dicembre 2024. Chi sono ie come funziona la riserva Irientrano nella categoria di candidati che hanno accumulato almeno tre anni di servizio presso scuole statali, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti. La normativa vigente assegna loro una riserva del 30% dei posti banditi per concorso, applicabile a ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto.