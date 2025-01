Ilrestodelcarlino.it - La locomotiva delle startup. Cesena è prima in provincia. Ma sono poche quelle femminili

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È stato un fine 2024 di svolta per leitaliane. A dodici anni dall’emanazione delloAct, lalegge dedicata alle, il Ministeroimprese e del made in Italy ha pubblicato in gazzetta ufficiale la nuova legge sulla concorrenza, contenente il nuovo pacchetto di regole soprannominato Scaleup Act. Obiettivo: accelerare lo sviluppoimprese innovative, agevolando in primis gli investimenti, il cui livello in Italia è allo stato carente. Ad essere premiati dalla riformain particolare gli investitori pre-seed: beneficiano di una detrazione del 65% (era del 25%). Anche le istituzioni (e in particolare i fondi pensionistici)invitati ad investire ininnovative. Come previsto dalla nuova legge, infatti, con un investimento di almeno il 5% del paniere nel 2025, a tali fondi verrà applicata un’esenzione dall’imposta sui guadagni.