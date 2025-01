.com - Alex Wyse annuncia due live a Roma e Milano, i biglietti

, tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, torna, i, tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, torna nella sua dimensione preferita: quella del. L’artista ha appenato due nuovi appuntamenti che lo vedranno protagonista. Entrambe le date sono organizzate e prodotte da A1 Concerti:24 MAGGIO – FABRIQUE –26 SETTEMBRE – ATLANTICO –saranno disponibili da domani alle ore 14:00 sul sito di Ticketone.“Isono la parte più importante ed emozionante di quello che faccio, una boccata d’aria fresca, aria libera, un posto dove posso unirmi con le persone”. Racconta: “È un’emozione tornare con due date per me così significative”. Lo scorso dicembreè stato selezionato per proporre il suo brano Rockstar (Artist First), tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2025, dopo aver superato brillantemente tutte le fasi eliminatorie di Sanremo Giovani.