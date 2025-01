Ilfogliettone.it - Zelensky: “Pronti a scambiare soldati nordcoreani con nostri prigionieri in Russia. Vertice Trump-Putin: preparativi avanzano

Il presidente ucraino Volodymyr, attraverso un messaggio diffuso su X (ex Twitter) e Telegram, ha delineato una strategia che potrebbe cambiare le dinamiche degli scambi dinel conflitto con la. L’Ucraina, ha dichiarato, è pronta a restituire icatturati durante le operazioni militari contro l’esercito russo, qualora Mosca accetti uno scambio con idi guerra ucraini detenuti sul suo territorio.“Oltre ai primicatturati dalla Corea del Nord, ce ne saranno sicuramente altri. È solo questione di tempo”, ha affermato, senza mezzi termini. “Nessuno al mondo dovrebbe avere dubbi sul fatto che l’esercito russo dipenda dall’assistenza militare della Corea del Nord”. Una dichiarazione che punta a rafforzare la narrazione del Cremlino come sempre più isolato sulla scena internazionale e costretto a rivolgersi a un regime altrettanto discusso come quello di Pyongyang per ottenere supporto sul campo.