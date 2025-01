Ilfattoquotidiano.it - “Sono morto per tre minuti e sono sicuro di avere vissuto l’inferno ma senza la consapevolezza di soffrire. Sapevo solo di essere morto”: il racconto su Reddit

“Quello che muore è il corpo e noi non siamoquesto corpo. Siamo ben di più di questo corpo. A livello spirituale e di coscienza fondamentale la morte non esiste. Quando moriamo il nostro corpo smette di funzionare ma la nostra coscienza continua a vivere, a proseguire una forma di esistenza”: lo ha raccontato a FQMagazine il giornalista francese, ex reporter di guerra, Stéphane Allix, autore de La Morte non Esiste. Il libro ebbe origine quando Allix era 32enne (oggi ha 56 anni) e suo fratello morì improvvisamente. Il giornalista cominciò a chiedersi cosa succede quando moriamo. Cosa accade alla nostra coscienza e se sopravvive alla morte cerebrale. Dopo quindici anni di ricerche nel campo scientifico e antropologico ecco un libro in forma di confessione verso la propria figlia.Ma i racconti di esperienze pre morte o legate a cosa accade nell’attimo dopo la perdita della vitatanti.