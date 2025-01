La rottamazione quater incassa 46 miliardi e apre la strada a una nuova sanatoria nel 2025

Quifinanza.it - La rottamazione quater incassa 4,6 miliardi e apre la strada a una nuova sanatoria nel 2025

Lava oltre le aspettative del Fisco e ril’ipotesi di unaversione della. Alla definizione agevolata, riguardante i carichi dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 affidati alla Riscossione, aderiscono sempre più debitori e nel 2024 la misura ha permesso allo Stato di recuperare 4,6di euro in 11 mesi. Il dato emerge dalla relazione di fine mandato, aggiornata al 30 novembre 2024, dell’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, e potrebbe portare a una-quinques nel, sulla quale la Lega continua a spingere.Il report sullaNel rapporto ricevuto dal ministero dell’Economia Giancarlo Giorgetti lo scorso 31 dicembre si sottolinea come nel 2023 la riscossione dei ruoli abbia portato a un valore “mai registrato in precedenza, pari a 14,83“.