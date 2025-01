Dilei.it - Icy make up, il trend dell’inverno 2025 per un trucco glaciale

I toni caldi e avvolgenti dell’autunno hanno ceduto il passo alle nuanches fredde e ammalianti, e così, come un’improvvisa nevicata che copre ogni cosa di bianco, i nostri su Instagram e TikTok si sono trasformati in un paesaggio innevato, svelandoci nuove tendenze. Ecco che, a far felice chi ha sempre tifato per la Regina di Ghiaccio, arriva ilup di stagione, l’icy-up: l’estetica di questorichiama la grazia e l’eleganza di Elsa di Frozen, gli abiti scintillanti di Glinda in Wicked e il mistero e lo charme di Emily Blunt nei panni di Freya, La Regina del Ghiaccio.Lo amerai se ti piace giocare con i colori pastello freddi, i riflessi metallici e e le texture brillanti, per unup look audace e raffinato che è in grado di esaltare la bellezza più artica che abita dentro ognuna di noi.