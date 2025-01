Oasport.it - Calcio femminile, goleada del Milan contro il Napoli in Serie A: 6-0 delle rossonere al Vismara

Una vittoria da dedicare al “Ragno Nero”. Calato il sipario sul Lunch Match del 14° turno della prima fase del campionato didiA. Al Puma House of Football – Centro P., ilha impartito una dura lezione al. Le, reduci dal ko di Formello con la Lazio, andavano a caccia dei tre punti per ritrovare la vittoria che mancava da cinque giornate.La squadra allenata da Suzanne Bakker ha centrato l’obiettivo, prevalendo 6-0. Prosegue quindi la rincorsa al quinto posto in graduatoria, che vale il pass per la Poule Scudetto. Quest’affermazione ha portato il Diavolo a -4 dal Como e, mancando 120? minuti alla conclusione di questa prima parte del torneo nazionale, ci sono ancoraopportunità.Prima deld’inizio della partita, come di tutti gli incontri di questo turno, è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini, portiere del grandedi Nereo Rocco – con cui vinse praticamente tutto – scomparso mercoledì scorso all’età di 89 anni.