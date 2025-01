Ilrestodelcarlino.it - Via libera all’asfaltatura delle strade. Cantieri per quattro milioni di euro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Asfaltatureper oltre 4di: approvato dalla giunta il progetto esecutivo per duedi, gli altri 2saranno investiti da Aset. In entrambi i casi i lavori partiranno a marzo e "sono stati concordati tra i due enti – chiarisce il sinaco Luca Serilippi – per evitare doppioni". "Il maxipiano – fanno sapere dal Comune – interesserà l’intero territorio comunale, con interventi che copriranno sia le aree urbane che quelle rurali. Le asfaltature prevedono il risanamento del sottofondo stradale e la posa di un nuovo manto di asfalto". "È la prima volta – commenta il pro cittadino – che un’amministrazione comunale investe cifre di questa portata per asfaltare leche devono essere sicure e percorribili. Sarà data attenzione alle vie principali ma anche a quelle in periferia.